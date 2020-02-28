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«МЮ», «Рома», «Интер», «Севилья» и еще 11 клубов вышли в 1/8 ЛЕ. Последний определится днем позже
28 февраля 2020, 02:12
27 февраля завершились 14 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
В 1/8 вышли «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», «Интер», «Рома», «Севилья», «Хетафе», «Вольфсбург», «Байер», ЛАСК, «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Шахтер», «Истанбул», «Копенгаген» и «Базель».
28 февраля состоится матч «Ред Булл» – «Айнтрахт». В первой игре немецкий клуб победил 4:1.
Также 28 февраля пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
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