За «Милан» дебютировал 18-летний Даниэль Мальдини. В клубе уже играли его отец и дед

В «Милане» работает техническим директором Паоло Мальдини. Это отец Даниэля, который отыграл за «Милан» 647 матчей и был капитаном команды. Паоло Мальдини семь раз выигрывал с «Миланом» чемпионат Италии и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Он провел в «Милане» всю игровую карьеру.

Чезаре Мальдини закончил с футболом еще в 1967 году. В игровой карьере он выходил за «Милан» в 347 матчах за 12 лет, а потом несколько раз возвращался в клуб в качестве тренера и в роли технического директора. Чезаре Мальдини не дожил до дебюта внука: он умер еще в декабре 2016-го.

Даниэль Мальдини играет на позиции полузащитника. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2024 года.