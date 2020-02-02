Даниэль Мальдини
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Паоло Мальдини
Чезаре Мальдини
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#Даниэль Мальдини #Футбол #Серия А #Милан #Паоло Мальдини #Чезаре Мальдини

За «Милан» дебютировал 18-летний Даниэль Мальдини. В клубе уже играли его отец и дед

02 февраля 2020, 19:45

«Милан» и «Верона» сыграли 1:1 в матче чемпионата Италии. В матче случился необычный дебют: за минуту до конца на замену вышел Даниэль Мальдини. Для 18-летнего парня эта игра стала дебютной в профессиональном футболе. Для его семьи – еще одно важнейшее достижение для истории.

В «Милане» работает техническим директором Паоло Мальдини. Это отец Даниэля, который отыграл за «Милан» 647 матчей и был капитаном команды. Паоло Мальдини семь раз выигрывал с «Миланом» чемпионат Италии и пять раз побеждал в Лиге чемпионов. Он провел в «Милане» всю игровую карьеру.

Чезаре Мальдини закончил с футболом еще в 1967 году. В игровой карьере он выходил за «Милан» в 347 матчах за 12 лет, а потом несколько раз возвращался в клуб в качестве тренера и в роли технического директора. Чезаре Мальдини не дожил до дебюта внука: он умер еще в декабре 2016-го.

Даниэль Мальдини играет на позиции полузащитника. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2024 года.

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