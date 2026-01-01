Чезаре Мальдини

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Футбол
Сын Мальдини забил дебютный гол за «Милан». Он впервые вышел в стартовом составе
#Даниэль Мальдини
Футбол
За «Милан» дебютировал 18-летний Даниэль Мальдини. В клубе уже играли его отец и дед
#Даниэль Мальдини
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