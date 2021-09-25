Даниэль Мальдини
Серия А
Паоло Мальдини
Чезаре Мальдини
Милан
Сын Мальдини забил дебютный гол за «Милан». Он впервые вышел в стартовом составе
3 часа назад
Нападающий Даниэль Мальдини вышел в стартовом составе «Милана» на матч шестого тура Серии А против «Специи» и забил на 48-й минуте.
Ему 19 лет. В этом сезоне Мальдини дважды выходил на замену в Серии А и еще раз – в Лиге чемпионов.
Даниэль Мальдини – сын Паоло Мальдини и внук Чезаре Мальдини. Они 11 раз становились чемпионами Италии на двоих за «Милан».
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