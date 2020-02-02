Федор Смолов
Примера
Футбол
Сельта
Смолов дебютировал в Примере, но «Сельта» все равно проиграла
02 февраля, 03:01
- «Сельта» проиграла «Валенсии» (0:1).
- Смолов вышел на замену на 78-й минуте. За минуту до этого команда пропустила.
- Запомнился одним заблокированным ударом, заработанным стандартом и попаданием в офсайд (на повторах офсайда не было).
- «Сельта» по-прежнему остается на 18 месте. Ее может обогнать «Леганес».
После матча Смолов репостнул в инстаграме видео из официального канала Примеры. Там его приветствовали в Испании.
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