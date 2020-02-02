Смолов дебютировал в Примере, но «Сельта» все равно проиграла

«Сельта» проиграла «Валенсии» (0:1).

Смолов вышел на замену на 78-й минуте. За минуту до этого команда пропустила.

Запомнился одним заблокированным ударом, заработанным стандартом и попаданием в офсайд (на повторах офсайда не было).

«Сельта» по-прежнему остается на 18 месте. Ее может обогнать «Леганес».

После матча Смолов репостнул в инстаграме видео из официального канала Примеры. Там его приветствовали в Испании.