В НХЛ вратарь забил гол. Это случилось впервые с 2013 года

«Мечта сбылась, не буду врать, – улыбался Ринне после игры. – Понимаю, это может случиться раз в жизни, так что мне очень понравилось. Прекрасное чувство видеть, как шайба заходит в ворота». Ринне принадлежит «Нэшвиллу» с 2005 года, в НХЛ он больше ни за кого не играл, а в КХЛ провел сезон с минским «Динамо».

Ринне – седьмой голкипер в НХЛ, забивший броском через всю площадку по пустым воротам. Последний раз такой гол забивали осенью 2013-го, автор – Майк Смит из «Финикса».

В списке есть и российский голкипер – Евгений Набоков забил в марте 2012 года за «Сан-Хосе».