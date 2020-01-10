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Пекка Ринне
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#НХЛ #Хоккей #Нэшвилл (х) #Пекка Ринне

В НХЛ вратарь забил гол. Это случилось впервые с 2013 года

10 января, 10:39

«Нэшвилл» выиграл у «Чикаго» 5:2 в матче НХЛ. «Нэшвилл» повел 3:0 уже в первом периоде, пропустил дважды, и счет 3:2 сохранялся до последних минут. На 59-й сначала забил форвард Ник Бонино, но ворота «Чикаго» оставались пустыми.

За полминуты до конца голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне выбивал шайбу от своих ворот и угодил точно в пустые ворота соперника – 5:2.

«Мечта сбылась, не буду врать, – улыбался Ринне после игры. – Понимаю, это может случиться раз в жизни, так что мне очень понравилось. Прекрасное чувство видеть, как шайба заходит в ворота». Ринне принадлежит «Нэшвиллу» с 2005 года, в НХЛ он больше ни за кого не играл, а в КХЛ провел сезон с минским «Динамо».

Ринне – седьмой голкипер в НХЛ, забивший броском через всю площадку по пустым воротам. Последний раз такой гол забивали осенью 2013-го, автор – Майк Смит из «Финикса».

В списке есть и российский голкипер – Евгений Набоков забил в марте 2012 года за «Сан-Хосе».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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