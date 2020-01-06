«Вашингтон» впервые победил, проигрывая в 2 шайбы на последней минуте

В матче НХЛ «Вашингтон» принимал «Сан-Хосе». Гости повели 4:2, забросив свою четвертую шайбу ровно за минуту до финальной сирены. Еще на отметке 59:12 счет оставался прежним.

«Вашингтон» отыгрался за 32 секунды. На 59:13 забил Якуб Врана, а на 59:45 – Ти Джей Оши.