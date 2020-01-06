«Вашингтон» впервые победил, проигрывая в 2 шайбы на последней минуте
В матче НХЛ «Вашингтон» принимал «Сан-Хосе». Гости повели 4:2, забросив свою четвертую шайбу ровно за минуту до финальной сирены. Еще на отметке 59:12 счет оставался прежним.
«Вашингтон» отыгрался за 32 секунды. На 59:13 забил Якуб Врана, а на 59:45 – Ти Джей Оши.
«Вашингтон» перевел матч в овертайм, где забросил победную шайбу на 2:01, отличился Ларс Эллер.
В истории «Вашингтона» такое случилось впервые. На последней минуте клуб уступал в две шайбы, но сравнял до сирены, а в овертайме – еще и победил.
В НХЛ такой случай – не единственный, хотя и редкий. Дважды так от поражения уходили «Монреаль» и «Питтсбург», по одному разу – «Ванкувер», «Даллас», «Сан-Хосе» и «Детройт». Теперь в этом списке есть и «Вашингтон».
Александр Овечкин впервые за шесть матчей не набрал очков, а Евгений Кузнецов отдал голевую передачу на Оши. 25 минут на площадке у победителей провел Дмитрий Орлов.