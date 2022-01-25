Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Когда и где пройдет зимняя Олимпиада-2022

вчера, 22:30

XinHua/Global Look Press

Зимняя Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Первые соревнования начинаются уже со 2 февраля.

Китай получил право на проведение Олимпиады летом 2015 года. В финальном голосовании Пекин на четыре голоса опередил Алматы.

Пекин – первый город в истории, который стал хозяином летних и зимних Олимпийских игр. Ранее там проходила летняя Олимпиада-2008.

В 2022 году у Олимпиады запланировано сразу три основных места. 

  • В Пекине пройдут все церемонии и соревнования в крытых аренах.
  • Яньцин примет бобслей, санный спорт, скелетон и горнолыжный спорт. 
  • Что будет в Чжанцзякоу: лыжи, прыжки с трамплина, биатлон, сноуборд, фристайл.

На Олимпиаде-2022 спортсмены разыграют 109 комплектов медалей. Это сразу на семь больше, чем в 2018 году. Всего на турнире представлены 15 видов спорта.

Когда пройдет церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Источник:
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