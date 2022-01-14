АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси», 15 января 2022 года

«Манчестер Сити» встретится дома с «Челси» в рамках 22-го тура АПЛ. Матч пройдет 15 января, начало – в 15:30 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Ман Сити» – 1,76.

Ничья – 4,0.

Победа «Челси» – 5,4.

Марез не поможет «Ман Сити» – он на Кубке Африки. Под вопросом участие в матче Зинченко, Фодена и Стоунза.

У «Челси» на Кубок Африки уехал Менди, травмированы Чилуэлл, Джеймс и Чалоба, у Кристенсена ковид.

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Челси»

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси»

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