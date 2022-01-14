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АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси», 15 января 2022 года. Во сколько прямая трансляция
3 часа назад
Матч 22-го тура АПЛ между «Манчестером Сити» и «Челси» пройдет в Манчестере 15 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.
Смотреть матч можно на платной платформе «Окко» в прямой трансляции.
«Ман Сити» лидирует в АПЛ с 53 очками. Главный преследователь – «Челси» (43 очка). У «Ливерпуля» – 42 и матч в запасе.
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