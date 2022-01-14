АПЛ
Челси
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Челси #Манчестер Сити

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси», 15 января 2022 года. Во сколько прямая трансляция

3 часа назад

Матч 22-го тура АПЛ между «Манчестером Сити» и «Челси» пройдет в Манчестере 15 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Смотреть матч можно на платной платформе «Окко» в прямой трансляции.

Манчестер Сити
Манчестер
-:-
Челси
Лондон

«Ман Сити» лидирует в АПЛ с 53 очками. Главный преследователь – «Челси» (43 очка). У «Ливерпуля» – 42 и матч в запасе.

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Челси»

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Гол»
Еще по теме
Игрок «Ман Сити» Менди уже полгода в тюрьме: суд только летом, семь обвинений в изнасиловании, его имя удалено из фифы и магазина клуба
Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Челси
#Манчестер Сити