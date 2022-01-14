АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Челси», 15 января 2022 года

«Манчестер Сити» примет «Челси» в матче 22-го тура АПЛ. Игра состоится 15 января и начнется в 15:30 по московскому времени.

В первом круге «Манчестер Сити» победил в гостях 1:0 «Челси» благодаря голу Жезуса.

«Ман Сити» выиграл 14 из 15 последних матчей во всех турнирах. У «Челси» продолжается 11-матчевая беспроигрышная серия с начала декабря 2021 года.

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси»

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

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