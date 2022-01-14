АПЛ
Челси
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Челси #Манчестер Сити

АПЛ: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Челси», 15 января 2022 года

3 часа назад

«Манчестер Сити» примет «Челси» в матче 22-го тура АПЛ. Игра состоится 15 января и начнется в 15:30 по московскому времени.

В первом круге «Манчестер Сити» победил в гостях 1:0 «Челси» благодаря голу Жезуса.

«Ман Сити» выиграл 14 из 15 последних матчей во всех турнирах. У «Челси» продолжается 11-матчевая беспроигрышная серия с начала декабря 2021 года.

АПЛ: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Челси»

АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Челси»

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Игрок «Ман Сити» Менди уже полгода в тюрьме: суд только летом, семь обвинений в изнасиловании, его имя удалено из фифы и магазина клуба
Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Челси
#Манчестер Сити