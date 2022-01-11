Суперкубок Италии
Ювентус
Интер
Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус», 12 января 2022 года
час назад
Матч за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится 12 января в 23:00 по московскому времени. Трансляция доступна на «Окко».
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Интера» – 1,8.
- Ничья – 4,2.
- Победа «Ювентуса» – 4,75.
У «Ювентуса» надолго травмировался Кьеза, у «Интера» – под вопросом участие Дармиана.
В последних 11 матчах против «Ювентуса» «Интер» победил всего однажды, было это тоже в январе – в 2021-м.
Где смотреть «Интер» – «Ювентус»
Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые