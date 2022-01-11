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#Суперкубок Италии #Ювентус #Интер

Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус», 12 января 2022 года

час назад

Матч за Суперкубок Италии между «Интером» и «Ювентусом» состоится 12 января в 23:00 по московскому времени. Трансляция доступна на «Окко».

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Интера» – 1,8.
  • Ничья – 4,2.
  • Победа «Ювентуса» – 4,75.

У «Ювентуса» надолго травмировался Кьеза, у «Интера» – под вопросом участие Дармиана.

В последних 11 матчах против «Ювентуса» «Интер» победил всего однажды, было это тоже в январе – в 2021-м.

Где смотреть «Интер» – «Ювентус»

Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

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