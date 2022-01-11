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Где смотреть «Интер» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Италии 12 января
час назад
«Интер» и «Ювентус» разыграют итальянский Суперкубок. Матч пройдет 12 января и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на платной платформе «Окко» в прямой трансляции.
Прошлый Суперкубок выиграл «Ювентус», победив «Наполи» 2:0.
Суперкубок Италии: во сколько начало матча «Интер» – «Ювентус»
Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»
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