Суперкубок Италии
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#Суперкубок Италии #Ювентус #Интер

Где смотреть «Интер» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Италии 12 января

час назад

«Интер» и «Ювентус» разыграют итальянский Суперкубок. Матч пройдет 12 января и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на платной платформе «Окко» в прямой трансляции.

Интер
Милан
-:-
Ювентус
Турин

Прошлый Суперкубок выиграл «Ювентус», победив «Наполи» 2:0.

Суперкубок Италии: во сколько начало матча «Интер» – «Ювентус»

Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

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