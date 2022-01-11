Суперкубок Италии: во сколько начало матча «Интер» – «Ювентус», 12 января 2022 года

«Интер» и «Ювентус» встретятся в матче за Суперкубок Италии. Матч состоится 12 января. Начало – в 23:00 по московскому времени. Трансляция – на «Окко».

«Интер» выиграл 11 из последних 15 матчей во всех турнирах. У «Ювентуса» тоже хорошая форма – шесть побед в последних восьми играх.

Между собой команды сыграли в октябре в Милане – ничья 1:1.

Где смотреть «Интер» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча за Суперкубок Италии

Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»

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