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Суперкубок Италии: во сколько начало матча «Интер» – «Ювентус», 12 января 2022 года
час назад
«Интер» и «Ювентус» встретятся в матче за Суперкубок Италии. Матч состоится 12 января. Начало – в 23:00 по московскому времени. Трансляция – на «Окко».
«Интер» выиграл 11 из последних 15 матчей во всех турнирах. У «Ювентуса» тоже хорошая форма – шесть побед в последних восьми играх.
Между собой команды сыграли в октябре в Милане – ничья 1:1.
Где смотреть «Интер» – «Ювентус»: во сколько прямая трансляция матча за Суперкубок Италии
Суперкубок Италии: прогноз на матч «Интер» – «Ювентус»
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