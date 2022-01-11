Суперкубок Испании
Реал
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Суперкубок Испании #Реал #Барселона

Суперкубок Испании: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 12 января 2022 года

4 часа назад

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 12 января в 22:00 по московскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Барселоны» – 3,98.
  • Ничья – 4,05.
  • Победа «Реала» – 1,98.

У «Барселоны» не сыграют травмированные Роберто и Гарсия, а у Педри и Торреса – коронавирус. Под вопросом участие Брэйтуэйта. «Реалу» не поможет Бэйл.

«Барселона» не обыгрывает «Реал» с марта 2019 года. «Реал» выиграл все последние четыре матча.

Где смотреть «Барселона» – «Реал»

Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал»

Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Игрок «Барселоны» Гави не умеет шнуровать бутсы. Всегда бегает с развязанными шнурками – иногда помогают партнеры
Агуэро в слезах объявил о завершении карьеры. Все клубы его поддерживают (даже «Реал» и «Спартак»), в Барселону прилетел Гвардиола
Координатор академии «Барселоны» обвиняется в домогательствах до подростков. Клуб уволил его, но нанимал после подобных обвинений в другой стране
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Суперкубок Испании
#Реал
#Барселона