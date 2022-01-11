Суперкубок Испании: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 12 января 2022 года

Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 12 января в 22:00 по московскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Барселоны» – 3,98.

Ничья – 4,05.

Победа «Реала» – 1,98.

У «Барселоны» не сыграют травмированные Роберто и Гарсия, а у Педри и Торреса – коронавирус. Под вопросом участие Брэйтуэйта. «Реалу» не поможет Бэйл.

«Барселона» не обыгрывает «Реал» с марта 2019 года. «Реал» выиграл все последние четыре матча.

Где смотреть «Барселона» – «Реал»

Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал»

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