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Суперкубок Испании: прогноз на матч «Барселона» – «Реал», 12 января 2022 года
4 часа назад
Полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом» состоится 12 января в 22:00 по московскому времени. Трансляция доступна на MEGOGO.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Барселоны» – 3,98.
- Ничья – 4,05.
- Победа «Реала» – 1,98.
У «Барселоны» не сыграют травмированные Роберто и Гарсия, а у Педри и Торреса – коронавирус. Под вопросом участие Брэйтуэйта. «Реалу» не поможет Бэйл.
«Барселона» не обыгрывает «Реал» с марта 2019 года. «Реал» выиграл все последние четыре матча.
Где смотреть «Барселона» – «Реал»
Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал»
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