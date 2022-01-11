Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал», 12 января 2022 года

«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании. Матч состоится 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени. Трансляция – на MEGOGO.

«Барселона» не проигрывает уже месяц – в шести последних матчах три победы и три ничьи. Статистика «Реала» за этот же период – четыре победы, ничья и поражение.

Между собой команды сыграли в октябре на «Камп Ноу». Победил «Реал» – 2:1.

Где смотреть «Барселона» – «Реал»

Суперкубок Испании: прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

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