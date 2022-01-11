Суперкубок Испании
Реал
Барселона
Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал», 12 января 2022 года
4 часа назад
«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании. Матч состоится 12 января. Начало – в 22:00 по московскому времени. Трансляция – на MEGOGO.
«Барселона» не проигрывает уже месяц – в шести последних матчах три победы и три ничьи. Статистика «Реала» за этот же период – четыре победы, ничья и поражение.
Между собой команды сыграли в октябре на «Камп Ноу». Победил «Реал» – 2:1.
Где смотреть «Барселона» – «Реал»
Суперкубок Испании: прогноз на матч «Барселона» – «Реал»
Испытай свою удачу - крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые