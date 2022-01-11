Где смотреть «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Испании 12 января

«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале испанского Суперкубка в Саудовской Аравии. Матч пройдет 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре MEGOGO, она будет бесплатной для пользователей платформы.