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#Суперкубок Испании #Реал #Барселона

Где смотреть «Барселона» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Испании 12 января

4 часа назад

«Барселона» и «Реал» сыграют в полуфинале испанского Суперкубка в Саудовской Аравии. Матч пройдет 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно в онлайн-кинотеатре MEGOGO, она будет бесплатной для пользователей платформы.

Барселона
Барселона
-:-
Реал
Мадрид

Днем позже в другом полуфинале встретятся «Атлетико» и «Атлетик». Финал запланирован на 16 января.

Суперкубок Испании: прогноз на матч «Барселона» – «Реал»

Суперкубок Испании: во сколько начало матча «Барселона» – «Реал»

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