Барселона - Реал: 12 января 2022 смотреть онлайн

Барселона
Барселона
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Барселона - Реал: 12 января 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Суперкубок Испании, 1/2 финала

Суперкубок Испании,

1/2 финала

Испания
12 янв. 2022, -:- МСК
12.01.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Реал
2 : 1
Барселона
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Реал
2
Барселона
1
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Барселона
1 : 3
Реал
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Барселона
1
Реал
3
01.03.2020 01 марта 2020 вс 23:00
Реал
2 : 0
Барселона
01.03.2020 01 марта 2020 вс 23:00
Реал
2
Барселона
0
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:00
Барселона
0
Реал
0
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:45
Реал
0 : 1
Барселона
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:45
Реал
0
Барселона
1
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Реал
0 : 3
Барселона
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Реал
0
Барселона
3
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 23:00
Барселона
1 : 1
Реал
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 23:00
Барселона
1
Реал
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 18:15
Барселона
5 : 1
Реал
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 18:15
Барселона
5
Реал
1
06.05.2018 06 мая 2018 вс 21:45
Барселона
2 : 2
Реал
06.05.2018 06 мая 2018 вс 21:45
Барселона
2
Реал
2
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:00
Реал
0 : 3
Барселона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:00
Реал
0
Барселона
3
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
Реал
2 : 3
Барселона
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
Реал
2
Барселона
3
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:15
Барселона
1 : 1
Реал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:15
Барселона
1
Реал
1
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:30
Барселона
1 : 2
Реал
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:30
Барселона
1
Реал
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 20:15
Реал
0 : 4
Барселона
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 20:15
Реал
0
Барселона
4
22.03.2015 22 марта 2015 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Реал
22.03.2015 22 марта 2015 вс 23:00
Барселона
2
Реал
1
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
Реал
3 : 1
Барселона
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
Реал
3
Барселона
1
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 22:30
Барселона
1 : 2
Реал
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 22:30
Барселона
1
Реал
2
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:59
Реал
3 : 4
Барселона
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:59
Реал
3
Барселона
4
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Барселона
2 : 1
Реал
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Барселона
2
Реал
1
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Реал
2 : 1
Барселона
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Реал
2
Барселона
1

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