Барселона - Реал: 28 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Барселона
Барселона
5:1

Барселона - Реал: 28 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 10 тур

Примера,

10 тур

Испания
28 окт. 2018, 18:15 МСК
28.10.2018, 18:15 МСК
воскресенье
Хосе Мария Санчес Мартинес
Хосе Мария Санчес Мартинес
Главный Судья
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Прогнозы

Предварительный состав

Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
Реал
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
23
Менди
Ферлан Менди
5
Варан
Рафаэль Варан
6
Начо
Начо
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
8
Кроос
Тони Кроос
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
17
Лукас
Лукас
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
12
Марсело
Марсело
-
3
Милитао
Эдер Милитао
-
22
Иско
Иско
-
11
Асенсио
Марко Асенсио
-
34
Дуро
Уго Дуро
-
25
Родриго
Родриго
-

События

Матч окончен 5:1

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Барселона
1 : 3
Реал
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Барселона
1
Реал
3
01.03.2020 01 марта 2020 вс 23:00
Реал
2 : 0
Барселона
01.03.2020 01 марта 2020 вс 23:00
Реал
2
Барселона
0
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:00
Барселона
0 : 0
Реал
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:00
Барселона
0
Реал
0
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:45
Реал
0 : 1
Барселона
02.03.2019 02 марта 2019 сб 22:45
Реал
0
Барселона
1
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Реал
0 : 3
Барселона
27.02.2019 27 февр. 2019 ср 23:00
Реал
0
Барселона
3
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 23:00
Барселона
1 : 1
Реал
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 23:00
Барселона
1
Реал
1
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 18:15
Барселона
5 : 1
Реал
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 18:15
Барселона
5
Реал
1
06.05.2018 06 мая 2018 вс 21:45
Барселона
2 : 2
Реал
06.05.2018 06 мая 2018 вс 21:45
Барселона
2
Реал
2
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:00
Реал
0 : 3
Барселона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 15:00
Реал
0
Барселона
3
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
Реал
2 : 3
Барселона
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 21:45
Реал
2
Барселона
3
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:15
Барселона
1 : 1
Реал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:15
Барселона
1
Реал
1
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:30
Барселона
1 : 2
Реал
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 21:30
Барселона
1
Реал
2
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 20:15
Реал
0 : 4
Барселона
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 20:15
Реал
0
Барселона
4
22.03.2015 22 марта 2015 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Реал
22.03.2015 22 марта 2015 вс 23:00
Барселона
2
Реал
1
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
Реал
3 : 1
Барселона
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 19:00
Реал
3
Барселона
1
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 22:30
Барселона
1 : 2
Реал
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 22:30
Барселона
1
Реал
2
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:59
Реал
3 : 4
Барселона
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:59
Реал
3
Барселона
4
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Барселона
2 : 1
Реал
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 19:00
Барселона
2
Реал
1
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Реал
2 : 1
Барселона
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Реал
2
Барселона
1
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:59
Барселона
1 : 3
Реал
26.02.2013 26 февр. 2013 вт 22:59
Барселона
1
Реал
3

Новости

Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
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Дружбаны Рамос и Васкес показали, что пьют кофе. Придумали это празднование за чашкой ☕️
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Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
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1
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«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
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18 марта, 00:56
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Бензема стал пятым бомбардиром в истории Лиги чемпионов
16 марта, 23:53
Месси повторил достижение Хави по матчам за «Барселону». Следующая игра станет рекордной в истории клуба
15 марта, 23:49
Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые за 16 лет
11 марта, 10:38
«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02