Стартует Кубок Африки, спонсор турнира «1xСтавка» считает фаворитом Сенегал

Кубок Африки-2021 должен был пройти в начале 2021 года, но был перенесен на 2022-й. Он состоится в период с 9 января по 6 февраля. Название турнира из-за переноса изменено не было.

Турнир пройдет в Камеруне. Матчи состоятся на шести стадионах в пяти городах. Две арены вмещают 20 тысяч зрителей, еще по одной – 30, 42,5, 50 и 60 тысяч.

Во второй раз подряд на Кубке Африки будет использован формат соревнований с шестью группами по четыре команды. Выходят по две сильнейшие плюс четыре лучших из числа занявших третьи места. Плей-офф начинается со стадии 1/8 финала. Аналогичный формат используется на чемпионате Европы.

Букмекерская компания «1хСтавка» проанализировала шансы и состояние команд и выделила фаворитов турнира. Главным фаворитом считается сборная Сенегала, на ее выигрыш выставлен коэффициент 4,88. За ней следует Алжир – 6,45. Тройку замыкает Египет – 7,9. Хозяйка турнира – сборная Камеруна – претендует на победу с коэффициентом 8,8.

Наименьшие шансы на чемпионство, по мнению аналитиков «1хСтавка», имеют команды Коморских островов (300) и Сьерра-Леоне (398).

Первые матчи состоятся уже 9 января: Камерун сыграет с Буркина-Фасо, а Эфиопия – с Кабо-Верде. С «1xСтавкой» следить за Кубком Африки и другими турнирами будет интереснее.