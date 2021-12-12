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#РПЛ #Зенит #Динамо

«Зенит» сыграл вничью с «Динамо». Он не побеждает три матча подряд

3 часа назад
  • Арбитр Сергей Карасев назначил семь пенальти за 10 матчей РПЛ – больше всех. Столько же поставил Кирилл Левников, но за 12 игр.
  • Нападающий Клаудиньо впервые в РПЛ не реализовал пенальти, но забил гол на 34-й минуте. У него пять мячей за четыре последних матча во всех турнирах.

Клаудиньо забил трем московским клубам. «Динамо» – в двух матчах

  • «Динамо» и «Зенит» – самые результативные команды РПЛ этого сезона. В первом тайме «Динамо» ни разу не пробило в створ.
  • После первого тайма «Зенит» заменил Малкома и Вендела, которые получили повреждения.

Это последний матч для команд перед зимней паузой. В 19-м туре «Динамо» сыграет против «Химок», «Зенит» – против «Рубина». Матчи пройдут в феврале.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Динамо
Москва
Скопинцев 72'
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
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Источник:
Гол
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