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#Зенит #РПЛ #Динамо #Малком #Вендел

«Зенит» заменил Малкома и Вендела после первого тайма матча против «Динамо». Оба травмировались

39 минут назад

«Зенит» и «Динамо» проводят матч 18-го тура РПЛ. Из-за травм в заявку «Зенита» не попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

  • В конце первого тайма нападающий Малком получал медицинскую помощь, Вендел держался за заднюю поверхность бедра.
  • Transfermarkt пишет, что в этом сезоне Малком травмировался дважды, Вендел – один раз.
  • Во втором тайме их заменили Александр Ерохин и Магомед Оздоев.

В этом сезоне Вендел провел в РПЛ 17 матчей, Малком – 12.

Идет второй тайм
Динамо
Москва
0:1
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
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Источник:
Гол
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