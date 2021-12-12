Зенит
РПЛ
Динамо
Малком
Вендел
«Зенит» заменил Малкома и Вендела после первого тайма матча против «Динамо». Оба травмировались
39 минут назад
«Зенит» и «Динамо» проводят матч 18-го тура РПЛ. Из-за травм в заявку «Зенита» не попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.
- В конце первого тайма нападающий Малком получал медицинскую помощь, Вендел держался за заднюю поверхность бедра.
- Transfermarkt пишет, что в этом сезоне Малком травмировался дважды, Вендел – один раз.
- Во втором тайме их заменили Александр Ерохин и Магомед Оздоев.
В этом сезоне Вендел провел в РПЛ 17 матчей, Малком – 12.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые