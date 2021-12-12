«Зенит» заменил Малкома и Вендела после первого тайма матча против «Динамо». Оба травмировались

«Зенит» и «Динамо» проводят матч 18-го тура РПЛ. Из-за травм в заявку «Зенита» не попали нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В конце первого тайма нападающий Малком получал медицинскую помощь, Вендел держался за заднюю поверхность бедра.

Transfermarkt пишет, что в этом сезоне Малком травмировался дважды, Вендел – один раз.

Во втором тайме их заменили Александр Ерохин и Магомед Оздоев.

В этом сезоне Вендел провел в РПЛ 17 матчей, Малком – 12.