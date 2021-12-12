РПЛ
Зенит
Сердар Азмун
Динамо
Артем Дзюба
Ярослав Ракицкий
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Зенит #Сердар Азмун #Динамо #Артем Дзюба #Ярослав Ракицкий

Дзюба, Азмун и Ракицкий не попали в заявку «Зенита» на матч против «Динамо»

2 часа назад

«Динамо» и «Зенит» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Артем Дзюба и Сердар Азмун пропускают матч из-за травмы, Ярослав Ракицкий – из-за перебора желтых карточек.

  • В первом круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 4:1. В пяти последних матчах «Зенит» только раз проиграл «Динамо» и четыре выиграл.
  • После 17-го тура РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Динамо» 35 очков и второе место.

Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»

Прогноз на матч «Динамо» – «Зенит»

Динамо
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
Источник:
РПЛ
Еще по теме
«Зенит» выносит московские команды, но мучается с остальными: не выиграл почти половину матчей, соперники – внизу таблицы
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Зенит
#Сердар Азмун
#Динамо
#Артем Дзюба
#Ярослав Ракицкий