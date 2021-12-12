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Дзюба, Азмун и Ракицкий не попали в заявку «Зенита» на матч против «Динамо»
2 часа назад
«Динамо» и «Зенит» сыграют в матче 18-го тура РПЛ. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.
Артем Дзюба и Сердар Азмун пропускают матч из-за травмы, Ярослав Ракицкий – из-за перебора желтых карточек.
- В первом круге «Зенит» победил «Динамо» со счетом 4:1. В пяти последних матчах «Зенит» только раз проиграл «Динамо» и четыре выиграл.
- После 17-го тура РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Динамо» 35 очков и второе место.
Где смотреть матч «Динамо» – «Зенит»
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