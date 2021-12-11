РПЛ: где смотреть матч «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В матче 18-го тура РПЛ сыграют лидеры РПЛ – «Динамо» и «Зенит». Перед началом встречи «Зенит» идет на первом месте с 37 очками. «Динамо» занимает вторую строчку – у него 35 баллов.

«Матч Премьер» покажет матч в прямом эфире. Там трансляция начнется уже в 13:30 по московскому времени. Матч вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Это вторая их встреча в сезоне. В первом круг «Динамо» в Санкт-Петербурге уступило «Зениту» со счетом 1:4. Для него это было третье поражение за сезон. С того момента «Динамо» запустило победную серию в РПЛ, состоящую из четырех встреч. «Зенит» же после той встречи дважды победил и дважды сыграл вничью.

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