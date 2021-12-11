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#РПЛ #Зенит #Динамо

РПЛ: прогноз на матч «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года

4 часа назад

Всего в истории «Динамо» сыграло с «Зенитом» 160 матчей. Статистика этих встреч:

  • 66 победы «Динамо».
  • 52 победы «Зенита».
  • 42 ничьих.
  • Счет – 226:180 в пользу «Динамо».

12 декабря они сыграют матч РПЛ в рамках лидеров таблицы. Котировки букмекеров:

  • Победа «Динамо» – 3.45.
  • Ничья – 3.70.
  • Победа «Зенита» – 2.13.

РПЛ: где смотреть матч «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

РПЛ: во сколько начало матча «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года

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Динамо
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
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Источник:
Гол
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