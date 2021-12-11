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РПЛ: прогноз на матч «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года
4 часа назад
Всего в истории «Динамо» сыграло с «Зенитом» 160 матчей. Статистика этих встреч:
- 66 победы «Динамо».
- 52 победы «Зенита».
- 42 ничьих.
- Счет – 226:180 в пользу «Динамо».
12 декабря они сыграют матч РПЛ в рамках лидеров таблицы. Котировки букмекеров:
- Победа «Динамо» – 3.45.
- Ничья – 3.70.
- Победа «Зенита» – 2.13.
РПЛ: где смотреть матч «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
РПЛ: во сколько начало матча «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года
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