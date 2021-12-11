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#РПЛ #Зенит #Динамо

РПЛ: во сколько начало матча «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года

10 минут назад

12 декабря в 18-м туре РПЛ сыграют лидеры РПЛ: «Динамо» (2 место) примет на своем поле «Зенит» (1 место).

Статистика последних пяти матчей команд:

  • 4 победы «Зенита».
  • 1 победа «Динамо».
  • Общий счет – 12:3 в пользу «Зенита».

В первом круге РПЛ-2021/22 «Зенит» переиграл «Динамо» 4:1. Матч второго круга начнется в 14:00 по московскому времени.

РПЛ: где смотреть матч «Динамо» – «Зенит», 12 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

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Динамо
Москва
-:-
Зенит
Санкт-Петербург
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Источник:
Гол
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