Клаудиньо забил трем московским клубам. «Динамо» – в двух матчах

«Зенит» в Москве играет против «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ. На 34-й минуте Клаудиньо с паса Вячеслава Караваева забил первый гол в игре.

Клаудиньо не реализовал пенальти в матче против «Динамо». Это его первый промах в РПЛ

Клаудиньо против московских клубов в этом сезоне:

⚽️ Против «Спартака»

⚽️ Против «Динамо»

⚽️ Против ЦСКА

⚽️ Против «Динамо»

В этом сезоне Клаудиньо провел в РПЛ 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.