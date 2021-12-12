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#Клаудиньо #РПЛ #Зенит #Динамо

Клаудиньо забил трем московским клубам. «Динамо» – в двух матчах

час назад

«Зенит» в Москве играет против «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ. На 34-й минуте Клаудиньо с паса Вячеслава Караваева забил первый гол в игре.

Клаудиньо не реализовал пенальти в матче против «Динамо». Это его первый промах в РПЛ

Клаудиньо против московских клубов в этом сезоне:

  • ⚽️ Против «Спартака»
  • ⚽️ Против «Динамо»
  • ⚽️ Против ЦСКА
  • ⚽️ Против «Динамо»

В этом сезоне Клаудиньо провел в РПЛ 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.

Идет первый тайм
Динамо
Москва
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
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Источник:
Гол
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