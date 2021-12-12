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Клаудиньо забил трем московским клубам. «Динамо» – в двух матчах
час назад
«Зенит» в Москве играет против «Динамо» в матче 18-го тура РПЛ. На 34-й минуте Клаудиньо с паса Вячеслава Караваева забил первый гол в игре.
Клаудиньо не реализовал пенальти в матче против «Динамо». Это его первый промах в РПЛ
Клаудиньо против московских клубов в этом сезоне:
- ⚽️ Против «Спартака»
- ⚽️ Против «Динамо»
- ⚽️ Против ЦСКА
- ⚽️ Против «Динамо»
В этом сезоне Клаудиньо провел в РПЛ 11 матчей, в которых забил семь голов и отдал два ассиста.
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