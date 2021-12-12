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#Клаудиньо #РПЛ #Зенит #Динамо

Клаудиньо не реализовал пенальти в матче против «Динамо». Это его первый промах в РПЛ

час назад

«Динамо» и «Зенит» проводят матч 18-го тура РПЛ. На 10-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после просмотра ВАР поставил пенальти в ворота «Динамо».

Нападающий Клаудиньо промазал и не реализовал пенальти. Это произошло второй раз за карьеру. Первый был в 2020 году в чемпионате Бразилии.

3 декабря Клаудиньо реализовал первый пенальти в РПЛ, когда забил «Ростову». Так «Зенит» сравнял счет.

В этом сезоне Клаудиньо провел в РПЛ 11 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Идет первый тайм
Динамо
Москва
0:1
Идет первый тайм
Идет первый тайм
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 34'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transfermarkt
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