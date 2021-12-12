Клаудиньо
РПЛ
Зенит
Динамо
Клаудиньо не реализовал пенальти в матче против «Динамо». Это его первый промах в РПЛ
час назад
«Динамо» и «Зенит» проводят матч 18-го тура РПЛ. На 10-й минуте главный арбитр Сергей Карасев после просмотра ВАР поставил пенальти в ворота «Динамо».
Нападающий Клаудиньо промазал и не реализовал пенальти. Это произошло второй раз за карьеру. Первый был в 2020 году в чемпионате Бразилии.
3 декабря Клаудиньо реализовал первый пенальти в РПЛ, когда забил «Ростову». Так «Зенит» сравнял счет.
В этом сезоне Клаудиньо провел в РПЛ 11 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые