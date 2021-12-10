Форвард «Легии» Пекхарт не забил два пенальти за карьеру. Оба – в Лиге Европы, один – Селихову

«Спартак» проиграл «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы. На 98-й минуте «Легия» не забила пенальти. Его исполнял форвард Томаш Пекхарт.

Transfermarkt пишет, что Пекхарт реализовал 17 пенальти за карьеру. В матче со «Спартаком» он не забил второй пенальти во взрослом футболе.

Предыдущий промах Пекхарта был в сезоне-2017/18. Тогда это произошло в матче Лиги Европы против «Лугано». Пекхарт играл за «Хапоэль Беер-Шева».

Сейчас Пекхарту 32 года. В этом розыгрыше Лиги Европы он выходил на замену в пяти матчах. Пекхарт не забил ни одного гола.

Селихов отбил пенальти на 90+8 минуте в матче против «Легии». Это вывело «Спартак» в плей-офф Лиги Европы