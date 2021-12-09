Александр Селихов
Спартак
Лига Европы
Легия
Селихов отбил пенальти на 90+8 минуте в матче против «Легии». Это вывело «Спартак» в плей-офф Лиги Европы
вчера, 22:51
Голкипер «Спартака» Александр Селихов попал в стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».
На 90+8 минуте Томас Пекхарт не реализовал пенальти. Селихов отбил удар и сохранил для «Спартака» победный счет.
В этом сезоне Селихов отбивал пенальти против «Лестера». В Лиге Европы он провел три матча и пропустил два гола.
«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе. В случае ничьей он стал бы третьим и попал в плей-офф Лиги конференций.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые