Александр Селихов
Спартак
Лига Европы
Легия
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#Александр Селихов #Спартак #Лига Европы #Легия

Селихов отбил пенальти на 90+8 минуте в матче против «Легии». Это вывело «Спартак» в плей-офф Лиги Европы

вчера, 22:51

Голкипер «Спартака» Александр Селихов попал в стартовый состав на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

На 90+8 минуте Томас Пекхарт не реализовал пенальти. Селихов отбил удар и сохранил для «Спартака» победный счет.

В этом сезоне Селихов отбивал пенальти против «Лестера». В Лиге Европы он провел три матча и пропустил два гола.

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе. В случае ничьей он стал бы третьим и попал в плей-офф Лиги конференций.

«Спартак» впервые не пропустил за 15 матчей еврокубков

Матч завершен
Легия
Варшава
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 17'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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