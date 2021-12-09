«Спартак» впервые не пропустил за 15 матчей еврокубков

«Спартак» в шестом туре Лиги Европы на выезде победил «Легию». В добавленное время вратарь Александр Селихов отбил пенальти.

«Спартак» набрал семь очков из девяти возможных в гостевых матчах в Лиге Европы

Матч с «Легией» стал для «Спартака» первым без пропущенных голов из последних 15 в еврокубках. Серия насчитывала 14 игр.

Последний матч без пропущенных мячей в еврокубках до этого «Спартак» сыграл в 2018 году. Это было в Глазго против «Рейнджерс» (0:0) в третьем туре Лиги Европы. Тогда «Спартак» временно тренировал Рауль Рианчо.

После этого «Спартак» пропускал в одном матче от «Рейнджерс», «Рапида», «Вильярреала» и «Легии», в двух – от «Туна», «Браги», «Бенфики», «Наполи» и «Лестера».