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#Спартак #Лига Европы

«Спартак» впервые не пропустил за 15 матчей еврокубков

вчера, 22:46

«Спартак» в шестом туре Лиги Европы на выезде победил «Легию». В добавленное время вратарь Александр Селихов отбил пенальти.

«Спартак» набрал семь очков из девяти возможных в гостевых матчах в Лиге Европы

Матч с «Легией» стал для «Спартака» первым без пропущенных голов из последних 15 в еврокубках. Серия насчитывала 14 игр.

Последний матч без пропущенных мячей в еврокубках до этого «Спартак» сыграл в 2018 году. Это было в Глазго против «Рейнджерс» (0:0) в третьем туре Лиги Европы. Тогда «Спартак» временно тренировал Рауль Рианчо.

После этого «Спартак» пропускал в одном матче от «Рейнджерс», «Рапида», «Вильярреала» и «Легии», в двух – от «Туна», «Браги», «Бенфики», «Наполи» и «Лестера».

Матч завершен
Легия
Варшава
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 17'
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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