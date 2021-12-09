«Спартак» набрал семь очков из девяти возможных в гостевых матчах в Лиге Европы

«Спартак» сыграл в шестом туре Лиги Европы против «Легии» и выиграл со счетом 1:0.

Это был последний гостевой матч на групповом этапе. Ранее «Спартак» выиграл в Неаполе у «Наполи» 3:2, а затем сыграл вничью на выезде с «Лестером» 1:1.

«Спартак» занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Две победы из трех были в гостях.

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

«Спартак» дважды в истории сыграл в группе Лиги Европы: первый раз вылетел, сейчас – вышел в плей-офф