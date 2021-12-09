«Спартак» дважды в истории сыграл в группе Лиги Европы: первый раз вылетел, сейчас – вышел в плей-офф

«Спартак» закончил выступления на групповом этапе Лиги Европы. Результаты:

«Спартак» занял первое место в группе, набрав 10 очков. Он выиграл три матча из шести.

Это второй групповой турнир ЛЕ в истории «Спартака». Первый был в сезоне-2018/19. Тогда «Спартак» возглавляли три разных тренера:

при Массимо Каррере были поражение от «Рапида» (0:2) и ничья с «Вильярреалом» (3:3)

при Рауле Рианчо – ничья и победа над «Рейнджерс» (0:0, 4:3)

при Олеге Кононове – поражения от «Рапида» (1:2) и «Вильярреала» (0:2)

Тогда «Спартак» не вышел из группы, заняв последнее место с пятью очками.

«Спартак» вышел в плей-офф из группы еврокубка впервые за 14 лет