Спартак
Лига Европы
«Спартак» дважды в истории сыграл в группе Лиги Европы: первый раз вылетел, сейчас – вышел в плей-офф
вчера, 23:01
«Спартак» закончил выступления на групповом этапе Лиги Европы. Результаты:
- 🔴 «Легия» (д) – 0:1
- 🟢 «Наполи» (г) – 3:2
- 🔴 «Лестер» (д) – 3:4
- 🟡 «Лестер» (г) – 1:1
- 🟢 «Наполи» (д) – 2:1
- 🟢 «Легия» (г) – 1:0
«Спартак» занял первое место в группе, набрав 10 очков. Он выиграл три матча из шести.
Это второй групповой турнир ЛЕ в истории «Спартака». Первый был в сезоне-2018/19. Тогда «Спартак» возглавляли три разных тренера:
- при Массимо Каррере были поражение от «Рапида» (0:2) и ничья с «Вильярреалом» (3:3)
- при Рауле Рианчо – ничья и победа над «Рейнджерс» (0:0, 4:3)
- при Олеге Кононове – поражения от «Рапида» (1:2) и «Вильярреала» (0:2)
Тогда «Спартак» не вышел из группы, заняв последнее место с пятью очками.
«Спартак» вышел в плей-офф из группы еврокубка впервые за 14 лет
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