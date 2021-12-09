«Спартак» вышел в плей-офф из группы еврокубка впервые за 14 лет

«Спартак» закончил выступления на групповом этапе Лиги Европы. Он выиграл группу C, набрав 10 очков.

«Спартак» вышел из группы в плей-офф. Это случилось впервые с 2007 года. Тогда «Спартак» занял второе место в группе Кубка УЕФА, опередив «Цюрих», «Спарту» и «Тулузу».

После этого «Спартак» играл на трех групповых этапах Лиги чемпионов и в трех группах Лиги Европы. За это время выше третьего места он поднимался только раз – в этом сезоне.

«Спартак» дважды в истории сыграл в группе Лиги Европы: первый раз вылетел, сейчас – вышел в плей-офф