Спартак
Лига Европы
«Спартак» вышел в плей-офф из группы еврокубка впервые за 14 лет
вчера, 23:10
«Спартак» закончил выступления на групповом этапе Лиги Европы. Он выиграл группу C, набрав 10 очков.
«Спартак» вышел из группы в плей-офф. Это случилось впервые с 2007 года. Тогда «Спартак» занял второе место в группе Кубка УЕФА, опередив «Цюрих», «Спарту» и «Тулузу».
После этого «Спартак» играл на трех групповых этапах Лиги чемпионов и в трех группах Лиги Европы. За это время выше третьего места он поднимался только раз – в этом сезоне.
«Спартак» дважды в истории сыграл в группе Лиги Европы: первый раз вылетел, сейчас – вышел в плей-офф
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