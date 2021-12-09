«Барселона», «Боруссия» Д и «Зенит» заняли третьи места в группах Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы

В Лиге чемпионов завершился групповой этап («Аталанта» и «Вильярреал» сыграют 9 декабря и разыграют последнее место в плей-офф).

Все команды, которые заняли третьи места, сыграют в плей-офф Лиги Европы:

Эти команды попадают в стыковые матчи Лиги Европы, где сыграют против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ. Жеребьевка пройдет 13 декабря.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов