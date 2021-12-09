Лига чемпионов
Зенит
«Барселона», «Боруссия» Д и «Зенит» заняли третьи места в группах Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы
час назад
В Лиге чемпионов завершился групповой этап («Аталанта» и «Вильярреал» сыграют 9 декабря и разыграют последнее место в плей-офф).
Все команды, которые заняли третьи места, сыграют в плей-офф Лиги Европы:
- 🇪🇦 «Барселона»
- 🇪🇦 «Севилья»
- 🇪🇦 «Вильярреал» / 🇮🇹 «Аталанта»
- 🇩🇪 «РБ Лейпциг»
- 🇩🇪 «Боруссия» Д
- 🇷🇺 «Зенит»
- 🇲🇩 «Шериф»
- 🇵🇹 «Порту»
Эти команды попадают в стыковые матчи Лиги Европы, где сыграют против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ. Жеребьевка пройдет 13 декабря.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые