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#Лига чемпионов #Зенит

«Барселона», «Боруссия» Д и «Зенит» заняли третьи места в группах Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы

час назад

В Лиге чемпионов завершился групповой этап («Аталанта» и «Вильярреал» сыграют 9 декабря и разыграют последнее место в плей-офф).

Все команды, которые заняли третьи места, сыграют в плей-офф Лиги Европы:

Эти команды попадают в стыковые матчи Лиги Европы, где сыграют против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ. Жеребьевка пройдет 13 декабря.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов

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Источник:
Гол
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