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Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года
вчера, 22:59
«Зенит» и «Челси» встретятся в Санкт-Петербурге в шестом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Зенита» – 6,75.
- Ничья – 4,4.
- Победа «Челси» – 1,54.
Дисквалифицированный Дмитрий Чистяков не поможет «Зениту», как и травмированный Сергей Крицюк. У «Челси» не сыграют Ковачич, Канте, Хавертц, Чилуэлл и Чалоба, под вопросом выход на поле Алонсо, Жоржиньо и Лукаку.
У «Зенита» равный баланс в матчах с английскими клубами – четыре победы и четыре поражения. Разница мячей – 9:7.
Где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года
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