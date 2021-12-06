Лига чемпионов: прогноз на матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года

«Зенит» и «Челси» встретятся в Санкт-Петербурге в шестом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Зенита» – 6,75.

Ничья – 4,4.

Победа «Челси» – 1,54.

Дисквалифицированный Дмитрий Чистяков не поможет «Зениту», как и травмированный Сергей Крицюк. У «Челси» не сыграют Ковачич, Канте, Хавертц, Чилуэлл и Чалоба, под вопросом выход на поле Алонсо, Жоржиньо и Лукаку.

У «Зенита» равный баланс в матчах с английскими клубами – четыре победы и четыре поражения. Разница мячей – 9:7.

Где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года