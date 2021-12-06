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#Лига чемпионов #Зенит #Челси

Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

вчера, 22:55

«Зенит» сыграет с «Челси» домашний матч шестого тура Лиги чемпионов. Игра состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Смотреть матч можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция – в 20:20.

Зенит
Санкт-Петербург
-:-
Челси
Лондон

В другом матче этой группы «Ювентус» примет «Мальме».

«Ювентус» и «Челси» досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ, осталось определить, кто из них займет первое место.

«Зенит» выступит в стыковых матчах к 1/8 финала Лиге Европы. «Мальме» закончил выступления в еврокубках.

Во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года

Прогноз на матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года

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