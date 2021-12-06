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Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 22:55
«Зенит» сыграет с «Челси» домашний матч шестого тура Лиги чемпионов. Игра состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.
Смотреть матч можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция – в 20:20.
В другом матче этой группы «Ювентус» примет «Мальме».
«Ювентус» и «Челси» досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ, осталось определить, кто из них займет первое место.
«Зенит» выступит в стыковых матчах к 1/8 финала Лиге Европы. «Мальме» закончил выступления в еврокубках.
Во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года
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