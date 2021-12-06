Лига чемпионов: где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Зенит» сыграет с «Челси» домашний матч шестого тура Лиги чемпионов. Игра состоится 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Смотреть матч можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция – в 20:20.