Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года

«Зенит» примет «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов. Игра пройдет 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Первый матч прошел в Лондоне и закончился победой «Челси» 1:0 – забил Ромелу Лукаку.

«Челси» лидирует в группе и при победе над «Зенитом» завершит этап на первом месте. «Зенит» при любых раскладах останется третьим и сыграет в Лиге Европы.

Где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Прогноз на матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года