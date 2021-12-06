Лига чемпионов
Челси
Зенит
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Зенит #Челси

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года

вчера, 22:56

«Зенит» примет «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов. Игра пройдет 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.

Первый матч прошел в Лондоне и закончился победой «Челси» 1:0 – забил Ромелу Лукаку.

«Челси» лидирует в группе и при победе над «Зенитом» завершит этап на первом месте. «Зенит» при любых раскладах останется третьим и сыграет в Лиге Европы.

Где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Прогноз на матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Чистяков из «Зенита» обожает животных: дома три кошки и две собаки, доил корову и пас стадо, берет котов на передержку
«Зенит» выносит московские команды, но мучается с остальными: не выиграл почти половину матчей, соперники – внизу таблицы
Тур РПЛ начался мило: игроки «Зенита» вышли на матч с бездомными собаками 🐶
«Зенит» четыре года не побеждает на выезде в еврокубках – ни разу это не произошло при Семаке. За 18 матчей
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Зенит
#Челси