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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года
вчера, 22:56
«Зенит» примет «Челси» в шестом туре Лиги чемпионов. Игра пройдет 9 декабря и начнется в 20:45 по московскому времени.
Первый матч прошел в Лондоне и закончился победой «Челси» 1:0 – забил Ромелу Лукаку.
«Челси» лидирует в группе и при победе над «Зенитом» завершит этап на первом месте. «Зенит» при любых раскладах останется третьим и сыграет в Лиге Европы.
Где смотреть матч «Зенит» – «Челси», 9 декабря 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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