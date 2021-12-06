Пустовойтова заняла второе место в голосовании IFFHS за лучшую женщину-арбитра в футболе

Рейтинг составлен Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). Лучшей женщиной-арбитром в третий раз подряд признана Стефани Фраппар.

🇫🇷 Стефани Фраппар (155 голосов) 🇷🇺 Анастасия Пустовойтова (60) 🇨🇭 Эстер Штаубли 25

Фраппар – одна из наиболее узнаваемых женщин-судей в футболе. Она первой работала на матче мужского Суперкубка УЕФА (2019) и мужской Лиги чемпионов (2020). В 2021 году она стала:

✅ Первой женщиной, работавшей на матчах мужского чемпионата Европы (но пока не основным, а резервным арбитром).

✅ Одной из двух женщин, которую назначили главным судьей матча отбора на чемпионат мира.

Пустовойтова в 2021 году работала на финале женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио. На национальном уровне Пустовойтова стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ (вторая по силе лига России).