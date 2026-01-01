IFFHS

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Организация, ведущая хронику истории футбола
Дата основания
1984 г.
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Футбол
Пустовойтова заняла второе место в голосовании IFFHS за лучшую женщину-арбитра в футболе
#Анастасия Пустовойтова
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