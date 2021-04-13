Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на матч ФНЛ. Она станет первой женщиной-судьей в истории лиги

Вскоре после выхода ролика РФС заявил о возможном назначении Пустовойтовой на матчи ФНЛ. Но ее дебют произойдет спустя два года после этого заявления. Женщины уже работали в судейских бригадах на матчах ФНЛ, но не главными арбитрами.

Назначение Пустовойтовой продолжает тренд на привлечение женщин-судей в футбол. В марте ФИФА впервые назначила женщин на матчи отбора к чемпионату мира, а в апреле женщина впервые судила матч четвертого английского дивизиона.