Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром на матч ФНЛ. Она станет первой женщиной-судьей в истории лиги
Анастасия Пустовойтова назначена на игру «Чертаново» – «СКА-Хабаровск», которая пройдет 17 апреля. Впервые в истории второго дивизиона России матч отработает женщина-арбитр.
- Она уже работала на матчах мужских команд, но только в ПФЛ (третий по силе дивизион) и на играх молодежного первенства.
- В женском футболе она судила матчи главных турниров, в том числе полуфинал и финал Лиги чемпионов, чемпионата мира и чемпионат Европы.
Пустовойстова – одна из наиболее узнаваемых женщин-арбитров России. В ее известность связана с выходом в апреле 2019-го выпуска «Красавы», где она стала главной героиней. Это крупнейший проект о футболе в рунете, который ведет Евгений Савин.
Вскоре после выхода ролика РФС заявил о возможном назначении Пустовойтовой на матчи ФНЛ. Но ее дебют произойдет спустя два года после этого заявления. Женщины уже работали в судейских бригадах на матчах ФНЛ, но не главными арбитрами.
Назначение Пустовойтовой продолжает тренд на привлечение женщин-судей в футбол. В марте ФИФА впервые назначила женщин на матчи отбора к чемпионату мира, а в апреле женщина впервые судила матч четвертого английского дивизиона.