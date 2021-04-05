Главным арбитром матча английской EFL впервые стала женщина. Она работала на матче четвертого дивизиона

В 2010 году в EFL уже работала женщина-арбитр, но тогда это была вынужденная мера. Главный арбитр-мужчина получил травму по ходу игры, и его заменили. Теперь же назначение официальное – оно получено от лиги.

Уэлч назвала это «самым большим достижением в карьере». «Я уже работала на финале женского Кубка Англии на «Уэмбли» в 2017 году, и это навсегда останется топовым событием. Но хорошо достигать новых результатов, и работа в EFL будет пока лучшим».

Женщины уже работали резервными судьями или боковыми в других лигах Англии, в том числе Премьер-лиге. Уэлч же стала первым главным арбитром в топ-4 дивизионах.