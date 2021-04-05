Ребекка Уэлч
Лига 2
Футбол
Англия
судьи
Главным арбитром матча английской EFL впервые стала женщина. Она работала на матче четвертого дивизиона
05 апреля, 19:59
Ребекка Уэлч рассудила встречу «Харрогейт» – «Порт Уэйл» (0:2) во Второй лиге – четвертом по силе дивизионе Англии.
- Лига входит в Английскую футбольную лигу (EFL), объединяющую Чемпионшип, Первую лигу и Вторую лигу – второй, третий и четвертый по силе дивизионы соотвественно.
- EFL существует с конца 19 века, и в первые в ее истории главным арбитром назначили женщину.
В 2010 году в EFL уже работала женщина-арбитр, но тогда это была вынужденная мера. Главный арбитр-мужчина получил травму по ходу игры, и его заменили. Теперь же назначение официальное – оно получено от лиги.
Уэлч назвала это «самым большим достижением в карьере». «Я уже работала на финале женского Кубка Англии на «Уэмбли» в 2017 году, и это навсегда останется топовым событием. Но хорошо достигать новых результатов, и работа в EFL будет пока лучшим».
Женщины уже работали резервными судьями или боковыми в других лигах Англии, в том числе Премьер-лиге. Уэлч же стала первым главным арбитром в топ-4 дивизионах.
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