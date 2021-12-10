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Российские клубы в шестом туре еврокубков: победа «Спартака», ничья «Зенита», поражение «Локомотива»
час назад
Итог:
- «Зенит» продолжит борьбу в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы.
- «Спартак» с первого места вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
- «Локомотив» занял последнее место и завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.
«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы
Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.
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