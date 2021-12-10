Лига чемпионов
Спартак
Зенит
Лига Европы
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Спартак #Зенит #Лига Европы #Локомотив

Российские клубы в шестом туре еврокубков: победа «Спартака», ничья «Зенита», поражение «Локомотива»

час назад

Три российских клуба провели матчи шестого тура еврокубков:

ЛЧ: «Зенит»«Челси» 

ЛЕ: «Легия»«Спартак»

ЛЕ: «Марсель»«Локомотив»

Вот как это было:

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
Оздоев 90'
3:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
Вернер 85'
Матч завершен
Легия
Варшава
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 17'
Матч завершен
Марсель
Марсель
Милик 35'
1:0
Матч завершен
Локомотив
Москва

Итог:

  • «Зенит» продолжит борьбу в стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы.
  • «Спартак» с первого места вышел в 1/8 финала Лиги Европы.
  • «Локомотив» занял последнее место и завершил выступления в еврокубках в этом сезоне.

«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы

Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Победа «Спартака» = безумная раздевалка. Жиго заводил, а команда отвечала: «АУФ!»
«Эмоции как на ЧМ-2018!» Селихов вытащил пенальти на 90+8 и взорвал все вокруг 🔥
Как менялись участники плей-офф от главной группы Лиги Европы: «Спартак» вылетал, но прошел после гола и взятого пенальти на 98-й минуте
Оздоев бахнул «Челси» на 94-й и отпраздновал гол с врачом. Он весь сезон лечил травму и не делал голевых действий 13 месяцев
Сколько «Зенит» заработал за групповой этап Лиги чемпионов 💰
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Спартак
#Зенит
#Лига Европы
#Локомотив