Лига Европы
Зенит
«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы
час назад
«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. В стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы он сыграет с одной из команд, занявших второе место в группе ЛЕ.
Соперником «Зенита» может стать любой из этих восьми клубов:
- 🇪🇸 «Бетис»
- 🇪🇸 «Реал Сосьедад»
- 🇮🇹 «Наполи»
- 🇮🇹 «Лацио»
- 🏴 «Рейнджерс»
- 🇬🇷 «Олимпиакос»
- 🇵🇹 «Брага»
- 🇭🇷 «Динамо З»
Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные – 24 февраля. Жеребьевка состоится 13 декабря.
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