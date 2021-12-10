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«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы

час назад

«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. В стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы он сыграет с одной из команд, занявших второе место в группе ЛЕ.

Соперником «Зенита» может стать любой из этих восьми клубов:

  • 🇪🇸 «Бетис»
  • 🇪🇸 «Реал Сосьедад»
  • 🇮🇹 «Наполи»
  • 🇮🇹 «Лацио»
  • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»
  • 🇬🇷 «Олимпиакос»
  • 🇵🇹 «Брага»
  • 🇭🇷 «Динамо З»

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные – 24 февраля. Жеребьевка состоится 13 декабря.

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Источник:
Гол
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