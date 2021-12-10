«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы

«Зенит» занял третье место на групповом этапе Лиги чемпионов. В стыковых матчах к 1/8 финала Лиги Европы он сыграет с одной из команд, занявших второе место в группе ЛЕ.

Соперником «Зенита» может стать любой из этих восьми клубов:

🇪🇸 «Бетис»

🇪🇸 «Реал Сосьедад»

🇮🇹 «Наполи»

🇮🇹 «Лацио»

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»

🇬🇷 «Олимпиакос»

🇵🇹 «Брага»

🇭🇷 «Динамо З»

Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные – 24 февраля. Жеребьевка состоится 13 декабря.