Лига чемпионов: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года

«Манчестер Сити» встретится дома с «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов. Игра состоится 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Манчестер Сити» – 1,65.

Ничья – 4,55.

Победа «ПСЖ» – 5,65.

Игра в Париже закончилась победой «ПСЖ» 2:0.

У «Ман Сити» травмирован Торрес, ковид выявлен у Де Брюйне, выход на поле Грилиша остается под вопросом. Дракслер и Рафинья не сыграют за «ПСЖ», ближе к матчу будет ясно, появятся ли Рамос, Кимпембе и Доннарумма.

«Ман Сити» выиграл 10 из последних 12 матчей в ЛЧ и забивал в них не менее двух голов. А дома не пропускал от «ПСЖ» во всех трех матчах, в которых играл.

Во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года

Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция