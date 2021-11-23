Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года

«Манчестер Сити» проведет матч пятого тура Лиги чемпионов дома против «ПСЖ». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Во втором туре ЛЧ эти соперники встречались в Париже. Со счетом 2:0 победил «ПСЖ».

Любая из команд этой пары в случае победы обеспечивает себе выход в плей-офф. Если выиграет «Ман Сити», то досрочно займет первое место.

Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года