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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года
5 часов назад
«Манчестер Сити» проведет матч пятого тура Лиги чемпионов дома против «ПСЖ». Игра пройдет 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Во втором туре ЛЧ эти соперники встречались в Париже. Со счетом 2:0 победил «ПСЖ».
Любая из команд этой пары в случае победы обеспечивает себе выход в плей-офф. Если выиграет «Ман Сити», то досрочно займет первое место.
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года
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