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Лига чемпионов: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
5 часов назад
«Манчестер Сити» дома сыграет с «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно впрямую на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.
В параллельном матче встретятся «Брюгге» и «Лейпциг». Победа любой из команд в игре «Ман Сити» – «ПСЖ» обеспечивает ей выход в плей-офф.
В таблице группы лидирует «Ман Сити» с девятью очками, у «ПСЖ» – восемь, у «Брюгге» – четыре. «Лейпциг» идет последним с одним набранным очком.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года
Во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года
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