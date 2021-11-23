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#Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити

Лига чемпионов: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

5 часов назад

«Манчестер Сити» дома сыграет с «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно впрямую на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.

Манчестер Сити
Манчестер
-:-
ПСЖ
Париж

В параллельном матче встретятся «Брюгге» и «Лейпциг». Победа любой из команд в игре «Ман Сити» – «ПСЖ» обеспечивает ей выход в плей-офф.

В таблице группы лидирует «Ман Сити» с девятью очками, у «ПСЖ» – восемь, у «Брюгге» – четыре. «Лейпциг» идет последним с одним набранным очком.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года

Во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года

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