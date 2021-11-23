Лига чемпионов: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «ПСЖ», 24 ноября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

«Манчестер Сити» дома сыграет с «ПСЖ» в пятом туре Лиги чемпионов. Матч состоится 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно впрямую на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции – в 22:45.