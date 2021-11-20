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#АПЛ #Ливерпуль #Арсенал

При Клоппе дома «Ливерпуль» забил «Арсеналу» 3+ гола в АПЛ во всех матчах. Теперь – победа со счетом 4:0

час назад
  • «Арсенал» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Последнее поражение было от «Манчестер Сити» в АПЛ в августе.
  • Все голы «Ливерпуля» забили разные игроки. Такуми Минамино вышел на замену на 76-й минуте и забил через 48 секунд.
  • В первом тайме главные тренеры команд Юрген Клопп и Микель Артета получили по желтой карточке за споры друг с другом.
  • При Клоппе «Ливерпуль» провел шесть домашних матчей против «Арсенала» в АПЛ и во всех забил 3+ гола за игру.

Турнирная таблица АПЛ

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 39
Жота 52
Салах 74
Минамино 77
4:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
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Источник:
Гол
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