АПЛ
Ливерпуль
Арсенал
При Клоппе дома «Ливерпуль» забил «Арсеналу» 3+ гола в АПЛ во всех матчах. Теперь – победа со счетом 4:0
час назад
- «Арсенал» прервал 10-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Последнее поражение было от «Манчестер Сити» в АПЛ в августе.
- Все голы «Ливерпуля» забили разные игроки. Такуми Минамино вышел на замену на 76-й минуте и забил через 48 секунд.
- В первом тайме главные тренеры команд Юрген Клопп и Микель Артета получили по желтой карточке за споры друг с другом.
- При Клоппе «Ливерпуль» провел шесть домашних матчей против «Арсенала» в АПЛ и во всех забил 3+ гола за игру.
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