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Ливерпуль VS Арсенал
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Ливерпуль - Арсенал: 20 ноября 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Арсенал: 20 ноября 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
20 нояб. 2021, 18:00 МСК
20.11.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
21
Чамберс
Калум Чамберс
16
Холдинг
Роб Холдинг
6
Габриэль
Габриэль
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
32
Смит-Роу
Эмиль Смит-Роу
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19
Пепе
Николя Пепе
Запасные
13
Рунарссон
Рунар Рунарссон
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
22
Мари
Пабло Мари
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
7
Сака
Букайо Сака
-
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
-
30
Нкетиа
Эдвард Нкетиа
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Главный тренер
Микель Артета
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0 : 3
Ливерпуль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Арсенал
0
Ливерпуль
3
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
22:00
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
28.09.2020
28 сент. 2020
пн
22:00
Ливерпуль
3
Арсенал
1
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:30
Арсенал
1(5) : 1(4)
Ливерпуль
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:30
Арсенал
1(5)
Ливерпуль
1(4)
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:15
Арсенал
2 : 1
Ливерпуль
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:15
Арсенал
2
Ливерпуль
1
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Ливерпуль
3
Арсенал
1
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:30
Ливерпуль
5 : 1
Арсенал
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:30
Ливерпуль
5
Арсенал
1
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
20:30
Арсенал
1 : 1
Ливерпуль
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
20:30
Арсенал
1
Ливерпуль
1
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
22:45
Арсенал
3 : 3
Ливерпуль
22.12.2017
22 дек. 2017
пт
22:45
Арсенал
3
Ливерпуль
3
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Арсенал
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Ливерпуль
4
Арсенал
0
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Ливерпуль
3 : 1
Арсенал
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Ливерпуль
3
Арсенал
1
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Арсенал
3 : 4
Ливерпуль
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
18:00
Арсенал
3
Ливерпуль
4
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 3
Арсенал
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3
Арсенал
3
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
22:00
Арсенал
0 : 0
Ливерпуль
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
22:00
Арсенал
0
Ливерпуль
0
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:45
Арсенал
4 : 1
Ливерпуль
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
14:45
Арсенал
4
Ливерпуль
1
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 2
Арсенал
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Ливерпуль
2
Арсенал
2
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Арсенал
2 : 1
Ливерпуль
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Арсенал
2
Ливерпуль
1
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
15:45
Ливерпуль
5 : 1
Арсенал
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
15:45
Ливерпуль
5
Арсенал
1
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:30
Арсенал
2 : 0
Ливерпуль
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
20:30
Арсенал
2
Ливерпуль
0
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
2 : 2
Ливерпуль
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:45
Арсенал
2
Ливерпуль
2
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 2
Арсенал
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
15:30
Ливерпуль
0
Арсенал
2
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Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
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16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Аж 18 раз, когда Артета говорил о доминировании после матчей «Арсенала»
#Микель Артета
07 мая, 13:21
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
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21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
Никлас Бендтнер завершил карьеру игрока в 33 года. Теперь он учится на тренера
03 июня, 15:29
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«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
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Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10