Илья Лантратов
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
Поделиться:
Комментарии:
1
#Илья Лантратов #ЧМ-2022 #Россия #Хорватия

Вратарь Лантратов не полетит на матч Хорватия – Россия

13 ноября, 14:34

Вратарь Илья Лантратов пропустит матч ХорватияРоссия в квалификации ЧМ-2022. Игра состоится 14 ноября в 17:00 по московскому времени.

Лантратов вызывался в сборную России, но не попадал в заявку на матч с Кипром. Теперь он не включен в список тех, кто летит в Хорватию.

Илье Лантратову 26 лет. На клубном уровне он играет за «Химки». В этом сезоне Лантратов провел в РПЛ 14 матчей, в которых пропустил 22 гола.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РФС
Еще по теме
Интрига состава России на Хорватию – крайние защитники. На этой позиции постоянно меняются и травмируются игроки
Как России выйти из группы – все расклады на последний тур с Хорватией
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Вова Пальчевский
вчера, 00:35
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Илья Лантратов
#ЧМ-2022
#Россия
#Хорватия