Вратарь Лантратов не полетит на матч Хорватия – Россия

Вратарь Илья Лантратов пропустит матч Хорватия – Россия в квалификации ЧМ-2022. Игра состоится 14 ноября в 17:00 по московскому времени.

Лантратов вызывался в сборную России, но не попадал в заявку на матч с Кипром. Теперь он не включен в список тех, кто летит в Хорватию.

Илье Лантратову 26 лет. На клубном уровне он играет за «Химки». В этом сезоне Лантратов провел в РПЛ 14 матчей, в которых пропустил 22 гола.

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Прогноз на матч Хорватия – Россия